Serie D, colpi esterni per Cittanova e Lamezia, altro pari del San Luca

Anche nella decima giornata del Girone I di Serie D non si ferma la corsa in vetta della Gelbison, vittoriosa sul temibile Real Aversa grazie ai gol di Corado e Cardore. Al secondo posto, a -4 dalla capolista, c’è il Lamezia Terme che passa di misura in casa del Portici, a segno l’argentino Haberkon al tramonto del primo tempo. I lametini operano il sorpasso sulla Cavese, la quale raccoglie al 93′ un punto a Licata, grazie al rigore trasformato dall’ex Reggiomediterranea ‘Tato’ Diaz.

Continua a stupire il Cittanova, corsaro anche a Giarre per 3-1 e adesso portatosi al quinto posto. La formazione di Di Gaetano passa con Maggio, pari locale prima del riposo con Kouame; al quarto d’ora della ripresa Savasta riporta avanti i giallorossi e nel finale arriva il tris di De Marco, autore di un gol spettacolare al termine di un coast to coast da applausi. Non riesce a scuotersi invece il San Luca che rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria, assente da diverso tempo; al “Corrado Alvaro” finisce 0-0 con il Paternò, giallorossi dodicesimi in graduatoria che adesso cominciano a guardarsi alle spalle. Il Rende si illude con Mazzotta in casa Santa Maria, poi incassa la rimonta dei locali con il pari di Tandara e la doppietta dal dischetto di Maggio; solo nel recupero Abbey accorcia le distanze. Piena zona playout per il Castrovillari, che spreca un doppio vantaggio firmato da Mazzotti e Mancini; l’Acireale rimonta con Tumminelli e Russo e raccoglie il pari.

Seconda vittoria stagionale per l’FC Messina, battuta la Sancataldese 2-1; stesso risultato, ma ottenuto in trasferta, per il Città di Sant’Agata, corsaro a Biancavilla. Reti bianche tra Troina e Trapani.

