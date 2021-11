Serie B: undici giocatori convocati nelle nazionali U20 e U19, c’è anche Cortinovis

Cortinovis impegnato con la nazionale under 20

La Lega B celebra i calciatori che sono stati convocati nelle nazionali under 20 e under 19. Tra questi anche il talento della Reggina, Alessandro Cortinovis. “È tempo di nazionali e la Serie BKT accompagna le giovani selezioni azzurre che scenderanno in campo nel mese di novembre. I talenti U20 e U19 del “Campionato degli italiani” hanno risposto presente alle convocazioni dei rispettivi CT, Alberto Bollini e Carmine Nunziata – scrive il sito della Lega B – .

“In particolare, la Nazionale Under 20 dovrà affrontare i match contro la Repubblica Ceca e la Romania, validi per il Torneo 8 Nazioni. La prima partita si giocherà giovedì 11 novembre ore 14.40 presso lo Stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro; la seconda, lunedì 15 novembre ore 14.00 allo Stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo. Bollini ha selezionato otto giocatori della Serie BKT, il doppio rispetto al mese scorso: il portiere Semuel Pizzignacco della L.R.Vicenza; i difensori Edoardo Pierozzi dell’Alessandria, Andrea Papetti del Brescia e Christian Dalle Mura della Cremonese; i centrocampisti Emmanuel Gyabuaa del Perugia, Alessandro Cortinovis della Reggina, Tommaso Pantaleo Milanese dell’Alessandria e l’attaccante del Benevento Giuseppe Di Serio”.

Per quanto riguarda, invece, la Nazionale Under 19, il CT Nunziata ha convocato tre giocatori della Serie BKT: “il difensore Thomas Sandon della L.R.Vicenza e gli attaccanti Tommaso Mancini della L.R.Vicenza e Samuele Vignato del Monza, il più giovane marcatore della storia del Campionato cadetto”.

fonte: Lega B