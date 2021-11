Promozione, la Gioiese aggancia la vetta, colpo esterno dell’Archi

La Gioiese aggancia lo Sporting battendo a domicilio il Melicucco per 3-0; Archi corsaro in casa dell'Africo

Missione compiuta per la Gioiese che dopo un lungo inseguimento, all’ottava giornata è riuscita a raggiungere lo Sporting Catanzaro Lido in vetta alla classifica del Girone B di Promozione. La formazione di mister Nocera si è portata in cima al raggruppamento grazie ad un successo ampio in casa di una delle squadre più complicate da affrontare, ovvero il Melicucco, imponendosi con un 3-0 che porta le firme di Sanchez, Stefanazzi e Stillitano. Gioiese leader con lo Sporting e a +2 sul Caraffa, entrambe le squadre protagoniste di uno spettacolare anticipo terminato in parità (clicca qui per il focus sugli anticipi).

Alle spalle del Brancaleone quarto sopraggiungono di prepotenza la Cinquefrondese che travolge la Rombiolese, rimasta sola in fondo alla classifica, e il Capo Vaticano che piega di misura il San Giorgio. Colpaccio messo a segno dall’Archi, il quale batte a domicilio l’Africo, squadra che aveva finora sempre vinto nei match casalinghi: Qosja e Attinà colpiscono nei primi minuti, solo nel finale Gobatto accorcia per i locali. Reti bianche tra San Gaetano e Vallata del Torbido.

