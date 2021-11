Il punto sulla Serie B: tonfo Pisa, poker del Lecce, derby alla Reggina

Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie B, ultima prima della seconda sosta per le nazionali, continuano la corsa alla promozione Lecce e Reggina, ennesimo passo falso del Pisa. Apre la giornata il derby calabrese tra Cosenza e Reggina, con gli amaranto che si sono imposti di misura grazie ad una rete di Adriano Montalto, preferito a Mènèz da Aglietti, vittoria importante per la squadra di Luca Gallo che si porta a -2 dalla vetta della classifica. Raccoglie il terzo pareggio di fila la Cremonese, i grigiorossi non sono andati oltre l’1-1 contro la SPAL, pareggio che non aiuta nessuna delle due compagini: condanna la squadra lombarda a scivolare all’ottava posizione e fa rimanere i ferraresi vicini alla zona retrocessione. Vittoria importante per il Como, che si impone per ben 4-1 contro il Perugia; la squadra di mister Gattuso, grazie alle quattro reti siglate nella prima frazione di gioco, si porta a casa la terza vittoria consecutiva, che permette agli azzurri di entrare in zona play-off. Vince anche l’Ascoli, in una partita condita da molti episodi (un autogol e due gol annullati), in rete ancora Federico Dionisi, alla settima marcatura stagionale. Torna a vincere la Ternana e torna a segnare Alfredo Donnarumma: dopo i due calci di rigori sbagliati, il bomber ex Brescia ha siglato una doppietta che è valsa la vittoria contro l’Alessandria, che ottiene la seconda sconfitta di fila. Vittoria di misura per il Brescia, che supera tra le mura amiche Mario Rigamonti il Pordenone, i ramarri restano al fanalino di coda della classifica a quota tre punti e ancora a secco di vittorie. Débâcle del Benevento in casa contro il Frosinone, i campani sono stati condizionati dall’espulsione nella prima frazioni di Kamil Glik, con l’uomo in più i ciociari sono stati straripanti siglando quattro gol e staccando proprio le streghe in classifica. La copertina di giornata va al Lecce, che batte per ben 4-0 il Parma, siglando quattro reti nei primi 45’ minuti e prendendosi il secondo posto in classifica; giornata amara per Gianluigi Buffon che torna a prendere 4 reti a distanza di 4 anni (ultima volta nel 2017, contro il Real Madrid) e per la prima volta in carriera nei primi 45’ di gioco. Pareggiano Crotone e Monza, continua la striscia di risultati positivi dei brianzoli che non perdono da cinque giornate, ottimo pareggio per i pitagorici che ottengono un buon pareggio in ottica salvezza dopo tre sconfitte di fila. Chiude la giornata la sconfitta del Pisa contro il Cittadella, ennesimo passo falso dei toscani che lasciano il primo posto, cruciali ai fini del risultato le tre espulsioni tra le fila dei neroazzurri, che hanno giocato per più di 25’ minuti con otto giocatori; secondo risultato positivo per i granata, che dopo aver espugnato il Granillo, si sono imposti anche con quella che è stata la capolista per più di 6 giornate.

Santo Nicolò