Eccellenza, il Locri travolge la Reggiomed e tenta la fuga, Sersale secondo

Spettacolare prova di forza da parte del Locri che nel big match dell’ottava giornata di Eccellenza si impone addirittura per 5-0 in casa della Reggiomediterranea, seconda in classifica prima dell’incontro. Partita subito in discesa per la squadra di Mancini, a segno dopo pochi minuti grazie al rigore di Larosa, il quale firma poi la sua doppietta intorno alla mezz’ora. La compagine di Misiti non riesce a riaprire l’incontro e nel quarto d’ora finale incassa altre tre reti firmate Martinez, Cama e Carella. Turno più che favorevole per il Locri, dato che anche le altre inseguitrici mancano l’appuntamento con i tre punti: il Sersale, ora secondo a -4, fa 0-0 a Scalea; si inceppa anche l’attacco della Morrone, bloccata sul risultato ad occhiali dal Soriano. Torna a respirare alta quota la Paolana, corsara in rimonta a Roccella grazie alle firme di Vitale e Angotti.

Punti pesanti in chiave salvezza sono quelli ottenuti dal Gioiosa, che con mister Scorrano al debutto in panchina espugna il campo del CotroneiCaccuri per 3-1, e dalla Bovalinese, vincente di misura sul Gallico Catona, decide un gol di Verteramo. Il Boca Nuova Melito evita la sconfitta interna con la Stilomonasterace al 93′: Vita porta avanti gli ospiti approfittando di un errore del giovane portiere di casa; in pieno recupero arriva il pari firmato dal nuovo acquisto Giorgiò. Il punto raccolto in extremis non basta però ai biancorossi per evitare di scivolare all’ultimo posto, sorpassati dall’Isola Capo Rizzuto che con mister Parentela al debutto, batte 2-1 l’Acri ottenendo la prima vittoria stagionale.

