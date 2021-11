1^ Categoria, la Deliese vince ancora, la Palmese segue a ruota

Quinta giornata del Girone D di Prima Categoria e quinta vittoria per la Deliese, anche se più complicata del previsto contro il Santa Cristina ultimo della classe; Gaetano e Corrao vanno a segno per la formazione di mister Api, gli ospiti accorciano ma la vittoria è comunque degli amaranto. Resta in scia la Palmese, la quale si aggiudica un match non facile contro l’agguerrito Saint Michel grazie al gol firmato da Saba nella ripresa. In terza posizione, assieme alla Pro Pellaro vittoriosa sabato a Bianco (clicca qui per il focus sugli anticipi) troviamo il Siderno che con le reti di Prochilo e Pasqualino ha la meglio della Villese, in una sfida tra nobili decadute.

Termina in parità l’incontro tra Nuovo Polistena e Bovese, entrambe le formazioni restano in una posizione di metà classifica. Rotondo successo da parte dell’Ardore, corsaro a Lazzaro con un netto 3-0.

