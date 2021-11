Eccellenza – Il Boca N. Melito acciuffa la Stilomonasterace al 93′: tabellino e commento

ECCELLENZA – 8^ giornata

Boca Nuova Melito Admo-Stilomonasterace 1-1

Boca N. Melito: Anghelone 5,5, Benedetto 6 (8’st Ambrogio 6,5), Carubini 6,5 (23’st Araniti 6), Arigò 6,5 (8’st Roberi Vota 6), Buda 6,5, Wojcik 6,5, Zampaglione 6,5, Amato 6,5, Carrozza 6 (1’st Megale 6), Foti 6 (25’pt Bianchini 6,5), Giorgiò 7. A disposizione: Longo, Flores, Neri, Coppola. All. Cosimo Saviano.

Stilomonasterace: Stillitano 7, Papaleo 6,5, Zumbo 6, Scrivo 6,5, Tozzo 6,5, Riitano 6,5, Maugeri 6, Iorfida 6 (19’st Bordagaray 6,5), Mateucci 6,5 (19’st Aiello 6), Vita 7, Ollio 6,5 (36’st Belluzzi sv). A disposizione: Audino, Scarfò, Lagani, Sorgiovanni, Albanese, Cimino. All. Santo Logozzo.

Arbitro: Gatto di Lamezia Terme; assistenti Codispoti di Catanzaro e Olivadoti di Lamezia Terme.

Marcatori: 12’st Vita (S), 48′ Giorgiò (B).

Ammoniti: Zampaglione (B), Wojcik (B), Megale (B).

Note: pomeriggio caldo allietato da una brezza fresca; circa 100 gli spettatori; calci d’angolo: 3-6; recupero: 1’pt, 5’st.

Bocale – Il match del “Pellicanò” si decide in dirittura d’arrivo. Il Boca N. Melito si aggrappa con le unghie al campionato di Eccellenza, strappando il pari al 93′ ad una Stilomonasterace che già pregustava il colpaccio dal profumo di alta classifica; i padroni di casa, alla disperata ricerca di punti per risalire la china, pur avendo evitato la sconfitta sono da stasera ultimi in graduatoria, vista la concomitante vittoria dell’Isola Capo Rizzuto. Tante le assenze sia da una parte che dall’altra, in particolare mister Saviano deve rinuncia al portiere Parisi, al suo posto debutto per il classe 2005 Anghelone.

Prima chance del match per gli ospiti, la punizione di Iorfida è di poco alta. Risposta biancorossa con la botta da fuori di Foti, che deviata da Zumbo, esce per questione centimetri a portiere battuto. Giorgiò, all’esordio con il Boca, impegna Stillitano, ex di turno, con un rasoterra mancino. La formazione di Logozzo a metà tempo sfiora il vantaggio con Vita che da pochi passi angola troppo; nei minuti finali della prima frazione lo stesso attaccante manca altre due opportunità, prima di testa su corner, sfera oltre la traversa, poi imbeccato bene da Mateucci, diagonale che si perde a lato. Il primo tempo va in archivio a reti bianche.

In avvio di ripresa ancora Vita con una magia impegna severamente Anghelone, poi è il Boca a crescere e proporsi con maggior vigore, con mister Saviano che getta nella mischia un’altra punta, Roberi Vota. Al 12′, proprio dopo una conclusione dell’argentino bloccata da Stillitano, il portiere della Stilomonasterace effettua un rinvio lungo e potente, il rimbalzo è destinato in rete, Anghelone prova a smanacciare ma la sfera sbatte contro la traversa tornando in campo, Leandro Vita ben appostato di testa insacca il vantaggio ospite. Al 15′ i biancorossi reagiscono con una bella combinazione in velocità tra Amato, Giorgiò e Zampaglione, il quale restituisce all’ex centrocampista della Reggina che incuneatosi in area, provo il tocco di precisione con il mancino, ne esce un tiro debole bloccato da Stillitano. Il gol subito sembra aver messo alle strette il Boca, che per diversi minuti fatica a reagire. Nel finale però, la formazione di Saviano mette in campo le residue energie fisiche e mentali; di contro, la compagine di mister Logozzo ha perso smalto, soprattutto a centrocampo, dove sono andati perduti la reattività e il dinamismo esibiti nel primo tempo. Roberi Vota impegna dalla distanza Stillitano, imitato poco dopo da Amato con identico esito. 89′, Zampaglione manda a vuoto Scrivo e cerca di piazzare il pallone sul secondo palo, mancando di poco il bersaglio; 92′, calcio d’angolo di Bianchini, stacco imperioso di Wojcik, sfera a lato di poco. Sembrano spegnersi le speranze biancorosse ma al 93′ Buda pesca con un pallone largo Roberi Vota, sponda di testa dell’argentino prolungata di testa da Scrivo, Wojcik ci arriva in spaccata, Stillitano compie una prodezza ma nulla può sul successivo intervento di Paolo Giorgiò, una sassata rabbiosa che gonfia la rete e fa esplodere il “Pellicanò” per il definitivo 1-1.

(Il gol di Giorgiò nell’immagine di copertina, gentilmente concessa da Nicola Santucci)