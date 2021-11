Reggina, omaggio al Presidente della Regione Calabria ed al Sindaco di Cosenza

Ultime News

Non si è fatto attendere il tweet del presidente amaranto Luca Gallo in seguito alla vittoria della Reggina a Cosenza. Un successo storico per la squadra di Aglietti, marcato dallo stesso patron del Club attraverso il proprio...

Reggina

Tre vittorie consecutive in trasferta. Una statistica importante per la Reggina di Aglietti, capace di centrare il successo esterno nelle ultime usciti di Vicenza, Perugia e Cosenza. Tre vittorie in trasferta per la Reggina senza...