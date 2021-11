Reggina, il tweet di Gallo dopo il derby: “Altra pagina di storia da dedicare al popolo amaranto”

Non si è fatto attendere il tweet del presidente amaranto Luca Gallo in seguito alla vittoria della Reggina a Cosenza. Un successo storico per la squadra di Aglietti, marcato dallo stesso patron del Club attraverso il proprio profilo Twitter. In seconda battuta, anche un bel passaggio sul collettivo che sta regalando tante soddisfazioni ai tifosi reggini. Di seguito, ecco quanto scritto dal Presidente Gallo: