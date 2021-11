Dilettanti, focus sugli anticipi di Promozione, 1^ e 2^ Categoria

Sono otto le gare disputate in anticipo e riguardanti l’ottavo turno del Girone B di Promozione, il quinto del Girone D di Prima Categoria e il secondo del Girone E di Seconda.

PROMOZIONE – Pareggio pirotecnico nel derby catanzarese tra lo Sporting Catanzaro Lido capolista e il Caraffa secondo, passato in vantaggio con Pilò; nella ripresa lo Sporting ribalta il punteggio con Mancuso e Benincasa, ma in pieno recupero gli ospiti acciuffano il pari in mischia con Cerminara. La Gioiese, impegnata domenica a Melicucco, vincendo compierebbe l’aggancio alla vetta. Il Ravagnese va vicino alla vittoria contro il Brancaleone, il gol del giovane Tosti nel primo tempo vale il vantaggio biancoazzurro; a pochi minuti dalla fine a ristabilire il punteggio è un’autorete di Gullì, appena tornato al Ravagnese, il quale non s’intende con il portiere, consegnando il pari alla formazione ionica. Prima vittoria in campionato per la Bagnarese che abbatte il Borgo Grecanico per 4-1: tirrenici avanti con Politano, Diè e Vommaro, Obinna accorcia le distanze, nel recupero ancora Diè chiude il conto.

PRIMA CATEGORIA – In attesa di completare mercoledì il match sospeso alla prima giornata in quel di Palizzi, la Pro Pellaro ottiene il terzo successo di fila espugnando il campo del Bianco; protagonista del match Norberto Petronio, l’ex bomber della Bovese che ha trovato i suoi primi due gol con la maglia bianconera. I locali accorciano con Romeo ma la rimonta non si completa. Lo stesso Palizzi arriverà al recupero di mercoledì con il morale alto, forte del primo successo in campionato, ottenuto contro la Scillese per 2-0, le firme sul match di Bruzzese e Autolitano. Finisce a reti bianche tra Catona e Taurianova Academy.

SECONDA CATEGORIA – Il Saline concede il bis, espugnando il campo di Benestare per 3-0 e portandosi provvisoriamente in vetta da solo. Primi punti per lo Sport Palmi, il quale si impone per 2-1 sulla Sangiorgese, riscattando così la sconfitta contro il Rizziconi per 1-0, tramutata poi in 3-0 dal Giudice Sportivo.