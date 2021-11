LIVE! Cosenza-Reggina: 0-1, gli amaranto espugnano il “Marulla”! FINALE

Dodicesima giornata di campionato al ”San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza, dove a partire dalle ore 20:30 si affronteranno Cosenza e Reggina. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

FISCHIO FINALE! Termina 0-1 il match calabrese tra Reggina e Cosenza. Decide la rete al 54′ del secondo tempo di Adriano Montalto. LA REGGINA HA VINTO!

90’+ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Gianluca Di Chiara

90’+ Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Perparim Hetemaj

85′ Doppia sostituzione per il Cosenza: fuori Corsi e Situm, dentro Kristoffersen e Sy.

82′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Alessandro Cortinovis

82′ Ripartenza veloce della formazione amaranto che va vicinissima al raddoppio con Cortinovis: il trequartista amaranto prova il piattone col destro dal limite dell’area, non riuscendo a trovare la porta per questione di centimetri.

80′ Ultimi due cambi per la Reggina: Aglietti manda in campo Ricci e Tumminello, fuori Bellomo e Galabinov.

76′ Doppia sostituzione per il Cosenza: fuori Palmiero e Gori, dentro Pandolfi e Gerbo

75′ Altro squillo della Reggina, questa volta con Di Chiara: Crisetig trova l’inserimento del terzino amaranto che da ottima posizione manda fuori.

75′ Incursione sulla destra di Bellomo che entra in area di rigore e prova la conclusione ad incrociare. Grande risposta dell’estremo difensore del Cosenza.

68′ Altre due sostituzioni per la Reggina, con Aglietti che manda in campo Laribi e Hetemaj, fuori Liotti e Bianchi. Cambio anche per il Cosenza: dentro Millico al posto di Florenzi.

62′ Sostituzione tra le fila della Reggina: lascia il campo per problemi muscolari l’autore del goal Adriano Montalto. Al suo posto dentro Alessandro Cortinovis.

58′ Il Cosenza prova a rispondere al vantaggio amaranto con Gori che spalle alla porta si gira e tenta la conclusione. Palla fuori di poco.

56′ AMMONIZIONE COSENZA: cartellino giallo per Mario Situm

54′ GOOOOOOOL REGGINA! Montalto sblocca il derby calabrese! Bianchi serve al limite dell’area il numero 3o amaranto che dopo aver spostato il pallone sul sinistro lascia partire una violenta conclusione sulla quale non può nulla Vigorito. 0-1 per la Reggina!

48′ Cross tagliato da calcio d’angolo verso il secondo palo sul quale svetta Rigione, ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa.

Nessun cambio nell’intervallo per Zaffaroni ed Aglietti, in campo dunque gli stessi 22 giocatori del primo tempo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COSENZA-REGGINA

Tutto pronto per la ripresa del match.

DUPLICE FISCHIO DI DE MARTINO! TERMINA 0-0 IL PRIMO TEMPO DEL DERBY CALABRESE TRA COSENZA E REGGINA.

44′ Iniziativa personale di Caso che duetta in area di rigore con Gori e si crea lo spazio per calciare. Ottima la chiusura di Cionek e Stavropoulos che non permettono all’attaccante rossoblù di calciare a rete.

40′ Ripartenza del Cosenza sulla fascia destra con Carraro che crossa al centro dell’area: Caso prova l’acrobazia volante ma la palla termina alta sopra la traversa.

35′ Timide proteste della Reggina per una possibile trattenuta in area di rigore ai danni di Galabinov. Di Martino dice che si può proseguire.

33′ Azione personale di Caso che entra in area di rigore e prova la conclusione ad incrociare. Turati è attento e respinge con i pugni.

32′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo anche per Nicolò Bianchi

29′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Daniele Liotti

26′ Doppia conclusione da fuori area del Cosenza, prima con Caso e poi con Florenzi, ma la retroguardia amaranto è attenta e respinge.

17′ Occasione per la Reggina! Sugli sviluppi di un corner Cionek svetta più in alto di tutti e colpisce a rete di testa. Grande parata dell’estremo difensore rossoblù Vigorito che devia in angolo.

13′ Prova a rendersi pericolosa anche la Reggina con Montalto: Di Chiara mette in mezzo un pallone interessante dalla trequarti sul quale si avventa l’attaccante amaranto, ma il suo colpo di testa finisce fuori di poco.

11′ Occasione per il Cosenza con Situm che rientra sul destro e scodella un ottimo pallone sul secondo palo per Corsi che di testa non riesce a centrare lo specchio della porta.

9′ Bianchi prova la conclusione dalla distanza con il mancino: palla abbondantemente fuori.

8′ Montalto allarga sulla corsia destra per Bellomo che può provare il cross. Pallone sul primo palo, ma la difesa del Cosenza è attenta e respinge in angolo.

PARTITI! INIZIA IL DERBY COSENZA-REGGINA!

Squadre in campo, mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Cosenza-Reggina.

Grande cornice di pubblico questa sera in occasione del derby tra Cosenza e Reggina. Sono circa 320 i tifosi amaranto giunti allo stadio “Marulla” per supportare la squadra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Corsi; Caso, Gori. A disposizione: Saracco, Matosevic, Panico, Pandolfi, Kristoffersen, Sy, Millico, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Sueva. Allenatore: Zaffaroni

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Bianchi, Crisetig, Liotti; Montalto, Galabinov. A disposizione: Micai, Loiacono, Amione, Regini, Adjapong, Hetamaj, Cortinovis, Ricci, Laribi, Denis, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 e Damiano Di Iorio di VCO. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Niccolò Pagliardini di Arezzo.