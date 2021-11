Le pagelle amaranto: Montalto affonda il Cosenza, Bianchi propizia il goal vittoria

Da Cosenza con i tre punti. La Reggina fa suo il derby del ”Marulla” contro i rossoblu e vola in classifica, dove raggiunge la capolista Pisa. A decidere il match, un gran goal di Montalto. Di seguito, le pagelle di RNP:

Turati 6,5: con sicurezza e personalità sigilla il suo terzo clean sheet stagionale.

Lakicevic 6: appare calmo e mai in difficoltà, ma in due circostanze si fa sovrastare dai colpi di testa di Corsi e Rigione

Cionek 7: Vigorito gli nega la gioia del goal al 18′, lui ci riprova nel corner seguente ma senza riuscire a gonfiare la rete. La sua prestazione autorevole in difesa – l’ennesima – però, vale quasi quanto un goal…

Stavropoulos 7: eregge, insieme al compagno di reparto, un muro difficile da sfondare. Puntuale negli interventi, sempre presente ed efficace nel gioco aereo.

Di Chiara 6,5: sprinta come lui sa fare e dialoga bene col compagno della catena di sinistra, si muove molto bene senza pallone e sforna diversi cross in area. Ha la possibilità di chiudere il match, ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta.

Bellomo 7: è un diesel e nella ripresa concede le briciole agli avversari. Sguscia via con una facilità disarmante mettendo in mostra le sue qualità. La sensazione è che esca nel suo momento migliore. Dall’80’ Ricci s.v.

Crisetig 7: fa da schermo ad una difesa già ben solida andando a prendere alto i portatori di palla avversari. Sbaglia poco o nulla con il pallone tra i piedi. Ritorno da leader…

Bianchi 7,5: perfetta gestione del pallone, intelligenza tattica sopraffina e grande visione di gioco: c’è tutto questo nel suo assist per la rete di Montalto. Prova sontuosa in entrambe le fasi per il centrocampista amaranto. Dal 69′ Hetemaj 6,5: apporta sostanza in mezzo al campo, difende e imposta. Buon impatto alla gara.

Liotti 6,5: corre e si sacrifica, mettendoci intensità Bene in entrambe le fasi. Dal 69′ Laribi 6: tecnicamente commette qualche errore, ma compensa corsa ed esperienza in qualche situazione potenzialmente spinosa.

Galabinov 6,5: fatica a sfondare ma fa comunque il suo, provando comunque a battagliare con il fisico. Dall’80’ Tumminello s.v.

Montalto 8: dopo la Spal, il ”tagliagole” punisce anche il Cosenza. Cattivo e concreto quando si tratta di andare al tiro in porta, proprio come piace ad Aglietti. Il suo goal vittoria di oggi è la giusta ricompensa per una gara giocata con intensità e sacrificio. Dal 62′ Cortinovis 6,5: è in palla e si vede sin dai primi tocchi di palla. Non sbaglia un passaggio e si rivela prezioso in fase di recupero palla.

Aglietti 7,5: la sua Reggina porta a casa il derby giocando da grande squadra e sfoderando una prestazione importante, proprio come lui aveva annunciato alla vigilia. Lettura e gestione della gara perfette, per una vittoria che permette di agganciare la capolista Pisa a quota 22 punti…