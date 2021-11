Cosenza-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Sarà il derby tra Cosenza e Reggina ad aprire domani sera (ore 20:30) il dodicesimo turno del campionato di Serie B. Sono 8 i precedenti ufficiali in serie B fra le due compagini in terra cosentina, con un bilancio in perfetto equilibrio: 2 vittorie per parte, 4 invece le gare terminate in parità. Un match sentitissimo dalle tifoserie che in occasione del match di domani non faranno certamente mancare il loro supporto alle rispettive squadre, entrambe a caccia di punti punti preziosi per lasciarsi alle spalle i risultati negativi rimediati nell’ultima giornata di campionato.

Probabile formazione Cosenza

Assenze pesanti per Zaffaroni, che contro la Reggina dovrà rinunciare a Del Favero, Vaisanen e Tiritiello. Quest’ultimo dovrebbe essere sostituito da Venturi, che andrà a completare il terzetto difensivo davanti a Vigorito insieme a Rigione e Pirrello. Confermatissimo l’ex amaranto Mario Situm sulla corsia laterale destra, con Bittante sulla fascia opposta. In attacco spazio invece al duo Gori-Millico.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Bittante, Millico, Gori. All. Zaffaroni

Probabile formazione Reggina

Consueto 4-4-2 per mister Aglietti in vista della sfida contro il Cosenza. Con molta probabilità, sarà ancora una volta il tandem Galabinov-Montalto a guidare l’attacco reggino, con Menéz pronto a subentrare a gara in corso. Bianchi in ballottaggio con Hetemaj per affiancare il rientrante Crisetig in mediana, mentre Liotti sembra favorito rispetto a Ricci per una maglia da titolare sulla corsia esterna di centrocampo.

REGGINA (4-4-2): Turati, Lakicevic, Cionek, Stravropoulos, Di Chiara; Liotti, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. All. Aglietti

Pronostico Cosenza-Reggina

Reggina di mister Aglietti che parte leggermente favorita secondo Snai e Sisal Matchpoint, con il segno 2 quotato 2.20. Discorso opposto invece per il segno 1, nettamente in rialzo e quotato rispettivamente 3.55 (Snai) e 3.60 (Sisal). Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (3.05 Snai/ 3.00 Sisal). Interessante anche la combo X2+GG a quota 2.20 (Sisal).

Cosenza-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 20.30 della gara tra Cosenza e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo