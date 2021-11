Cosenza-Reggina, Aglietti: “Credo che il nostro popolo sia contento per la vittoria”

Vince la Reggina a Cosenza. Nel post derby, queste alcune dichiarazioni del tecnico amaranto Alfredo Aglietti.

La vittoria – “Siamo stati bravi, dovevamo essere cinici e lo siamo stati. Bravi soprattutto nel cercare la vittoria ed il gol ma con intelligenza, senza scoprirci tanto e rischiare. Ho chiesto ai miei giocatori pazienza, precisione,di girare palla per poi sfruttare la situazione. Così è stato”.

La classifica – “Bisogna rimanere con i piedi ben saldi per terra , credo che il nostro popolo, sia contento per la vittoria nel derby. Per una sera siamo primi, almeno oggi è giusto guardare la classifica”.

La sosta – “Questo è un gruppo che ha tanta voglia di fare bene, credo che tutti avremmo firmato per trovarci a questo punto dopo un terzo di campionato. Ho tanti giocatori importanti, gioca chi mi dimostra di stare bene in settimana, io voglio vedere questo atteggiamento”.