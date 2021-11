Cosenza-Reggina, la probabile formazione rossoblù: c’è Situm, Gori-Millico in attacco

3 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 5 gare per il Cosenza di mister Zaffaroni, che domani sera alle 20:30 ospita la Reggina al “Marulla”. Nonostante la sconfitta esterna per 3-1 rimediata nell’ultima giornata di campionato contro il Lecce, i rossoblù sono stati protagonisti fin qui di un buon inizio di campionato e contro gli amaranto vorranno incamerare punti preziosi per tenersi a debita distanza dalle zone basse della classifica.

Brutte notizie per il tecnico cosentino, che in vista del derby dovrà rinunciare a diverse pedine importanti, su tutte Vaisanen, Sueva e Tiritiello. Quest’ultimo dovrebbe essere sostituito da Venturi, che andrà a completare il terzetto difensivo davanti a Vigorito insieme a Rigione e Pirrello. Confermatissimo l’ex amaranto Mario Situm sulla corsia laterale destra, con Bittante sulla fascia opposta. In attacco spazio invece al duo Gori-Millico.

PROBABILE FORMAZIONE COSENZA

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Bittante; Gori, Millico. All. Zaffaroni

INDISPONIBILI: Del Favero, Boultam, Vaisanen, Tiritiello, Sueva, Eyango