Cosenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: torna Liotti dal 1′, una maglia per due a centrocampo

Vincere per ottenere punti pesanti in classifica e lasciarsi alle spalle la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di contro il Cittadella. Riparte dunque dallo stadio “San Vito – Gigi Marulla” il cammino della Reggina di Aglietti, che domani sera contro il Cosenza dovrebbe affidarsi nuovamente al suo consueto 4-4-2. Il tecnico amaranto potrà contare nuovamente su Adjapong e Lorenzo Crisetig, al rientro dalla squalifica, ma dovrà fare a meno di Rigoberto Rivas in zona offensiva (assente anche l’infortunato Ejjaki).

Con molta probabilità, sarà ancora una volta il tandem Galabinov-Montalto a guidare l’attacco reggino, con Menéz pronto a subentrare a gara in corso. Bianchi in ballottaggio con Hetemaj per affiancare il rientrante Crisetig in mediana, mentre Liotti sembra favorito rispetto a Ricci per una maglia da titolare sulla corsia esterna di centrocampo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

Reggina 4-4-2: Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Crisetig, Bianchi, Liotti; Galabinov, Montalto. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Montalto-Menéz 60-40 %; Bianchi-Hetemaj 55-45%

INDISPONIBILI: Rivas, Ejjaki