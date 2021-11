Verso Cosenza-Reggina, Aglietti: “Avversario forte in casa, valuterò ogni scelta”

Nella conferenza stampa prima del derby contro il Cosenza, il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti è tornato sulla sconfitta interna contro il Cittadella, analizzando gli aspetti che non lo hanno convinto. L’allenatore della Reggina ha anche affrontato la sfida di domani concentrandosi su alcune possibili scelte. Queste le sue dichiarazioni:

Cortinovis – “Mi sembra eccessivo far ricadere su un giocatore o una posizione in campo le colpe una situazione generale che si è venuta a creare. A me i discorsi da bar non mi garbano, la sofferenza è nata dal fatto che non pressavamo adeguatamente gli avversari, dobbiamo concentrarsi sugli aspetti generali che non hanno funzionato. È giusto che le responsabilità cadano su di me non sulla squadra, sono io che scelgo e mando in campo la formazione”.

L’atteggiamento – “Voglio di più da altri giocatori e mi aspetto che siano “dentro la gara sia quando si ha la palla sia quando non la si ha”.

Il derby – “Gara difficile, contro una squadra che in casa riesce a dare qualcosa in più, vogliamo vincere ma sappiamo la loro forza soprattutto in casa, sulla formazione deciderò alla fine”.

Le possibili scelte – “Dobbiamo pensare alle nostre scelte, sto valutando le ipotesi anche una doppia punta di peso perché potremmo sfruttare le fasce. Il Cosenza si difende bene e riparte, dovremo stare attenti. Noi dovremo attaccare la porta con tanti uomini, giocare con due punte può essere una soluzione. Sono tante le soluzioni, possono tenere gli esterni con il piede giusto e ci possono essere anche Liotti e Laribi”.

L’obiettivo – Concentriamoci sul derby di domani, non dobbiamo vincere il campionato, nessuno me l’ha chiesto”.