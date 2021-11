Eccellenza – Panchina del Gioiosa a Scorrano, a Isola arriva Parentela

Settimana calda per le panchine di Eccellenza con un doppio avvicendamento. L’Isola Capo Rizzuto, che aveva sollevato dall’incarico Pietro Zangari, ha scelto mister Andrea Parentela (nella foto a destra) per la sua sostituzione. Ex tecnico, tra le altre, di Sersale e Soriano, a lui è affidato il compito di portare alla salvezza il club crotonese, ultimo in graduatoria con un punto dopo sette giornate.

Cambio inaspettato anche in casa Gioiosa Jonica. Nella giornata di mercoledì sono arrivate le dimissioni da parte di Pasqualino Guido; al suo posto il club biancorosso ha scelto di puntare su mister Umberto Scorrano, tecnico protagonista nelle scorse stagioni a Locri, con il quale ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2018. Per Scorrano si tratta di un ritorno, avendo già guidato il Gioiosa in Promozione alcune stagioni fa portandolo alla salvezza, oltre ad aver anche vestito questa maglia da calciatore.