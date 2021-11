1^ Categoria – La Deliese vince a tavolino e vola in testa al Girone D

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito a quanto accaduto a Locri domenica 31 ottobre, in occasione del match tra Ardore e Deliese. La partita, valida per la quarta giornata del Girone D di Prima Categoria e diretta dal signor Marino di Reggio Calabria, è stata sospesa proco prima dell’intervallo sul punteggio di 1-0 per la formazione di mister Api, avanti grazie al rigore trasformato poco prima da Antonio Carbone. Causa della sospensione, le forti proteste da parte dei padroni di casa per alcune decisioni arbitrali; il direttore di gara, ritenuto non ci fossero le condizioni per proseguire, ha interrotto l’incontro. Il Giudice Sportivo ha dunque assegnato alla Deliese la vittoria a tavolino per 3-0, un successo che consente alla compagine di Delianuova di prendersi la vetta della classifica in solitaria, unica squadra ad essere ancora a punteggio pieno. Per l’Ardore invece, oltre la sconfitta a tavolino arriva anche un’ammenda di € 500 e la squalifica fino al 2 febbraio 2022 per mister Salvatore Favasuli.

Questa la nuova classifica dopo la decisione del Giudice Sportivo.

Classifica

12 Deliese

10 Palmese

9 Bianco

9 Saint Michel

7 Pro Pellaro*

7 Siderno

6 Nuovo Polistena*

5 Pol. Bovese

3 Ardore

3 Villese

2 Catona

2 Lazzaro*

2 Taurianova*

2 Palizzi*

1 Scillese

0 Santa Cristina*

*una partita in meno

Prossimo turno – 5^ giornata (07/11/2021)

Bianco-Pro Pellaro

Catona-Taurianovese

CS Lazzaro-Ardore

Deliese-Santa Cristina

Nuovo Polistena-Pol. Bovese

Palizzi-Scillese

Palmese-Saint Michel

Siderno-Villese