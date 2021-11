Serie D – Il Cittanova batte il Trapani nel recupero ed è settimo

Ultime News

Il Cittanova concede il bis e dopo aver battuto domenica il Castrovillari, nel recupero della terza giornata si è imposto per 1-0 sul Trapani. Una vittoria di misura firmata da Bonanno, contro un avversario in crescita e...

Reggina

Bilancio in perfetto equilibrio nei precedenti, in Serie B, tra Cosenza e Reggina, di fronte venerdì sera alle ore 20:30. Sono 8 i precedenti ufficiali in cadetteria al “Marulla”, con 2 vittorie per parte e 4...