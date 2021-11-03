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Cosenza-Reggina: arbitra Di Martino di Teramo

Cosenza-Reggina: arbitra Di Martino di Teramo
Reggina
03/11/2021 12:45 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Derby venerdì sera

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 12a giornata della Serie BKT 2021/2022.

COSENZA – REGGINA Venerdì 05/11 h. 20,30
DI MARTINO
COLAROSSI – DI IORIO
IV: CARRIONE
VAR: MARINELLI
AVAR: PAGLIARDINI

ALESSANDRIA – TERNANA h. 14.00
CAMPLONE
MASSARA – DI GIACINTO
IV: DI CICCO
VAR: BANTI
AVAR: VECCHI

ASCOLI – LR VICENZA h. 14.00
PATERNA
GUALTIERI – ROSSI M.
IV: D’EUSANIO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: CAPALDO

COMO – PERUGIA h. 14.00
COSSO
GALETTO – BARONE
IV: GIGLIOTTI
VAR: GIUA
AVAR: PAGANESSI

CREMONESE – SPAL h. 14.00
COLOMBO
LONGO – CIPRIANI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: SACCHI
AVAR: ROSSI C.

BRESCIA – PORDENONE h. 16.15
VOLPI
DI VUOLO – IMPERIALE
IV: CAVALIERE
VAR: PRONTERA
AVAR: PERETTI

BENEVENTO – FROSINONE h. 18.00
MARCHETTI
VALERIANI – AFFATATO
IV: MAROTTA
VAR: VALERI
AVAR: ROCCA

LECCE – PARMA Domenica 07/11 h. 14.00
GHERSINI
PERROTTI – PALERMO
IV: PASCARELLA
VAR: FOURNEAU
AVAR: LIBERTI

CROTONE – MONZA Domenica 07/11 h. 16.15
DI BELLO
BRESMES – DI MONTE
IV: COSTANZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARGANI

CITTADELLA – PISA Domenica 07/11 h. 20.30
MERAVIGLIA
RANGHETTI – PRENNA
IV: BURLANDO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: TEGONI

 

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