Cosenza-Reggina: arbitra Di Martino di Teramo

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 12a giornata della Serie BKT 2021/2022.
COSENZA – REGGINA Venerdì 05/11 h. 20,30
DI MARTINO
COLAROSSI – DI IORIO
IV: CARRIONE
VAR: MARINELLI
AVAR: PAGLIARDINI
ALESSANDRIA – TERNANA h. 14.00
CAMPLONE
MASSARA – DI GIACINTO
IV: DI CICCO
VAR: BANTI
AVAR: VECCHI
ASCOLI – LR VICENZA h. 14.00
PATERNA
GUALTIERI – ROSSI M.
IV: D’EUSANIO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: CAPALDO
COMO – PERUGIA h. 14.00
COSSO
GALETTO – BARONE
IV: GIGLIOTTI
VAR: GIUA
AVAR: PAGANESSI
CREMONESE – SPAL h. 14.00
COLOMBO
LONGO – CIPRIANI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: SACCHI
AVAR: ROSSI C.
BRESCIA – PORDENONE h. 16.15
VOLPI
DI VUOLO – IMPERIALE
IV: CAVALIERE
VAR: PRONTERA
AVAR: PERETTI
BENEVENTO – FROSINONE h. 18.00
MARCHETTI
VALERIANI – AFFATATO
IV: MAROTTA
VAR: VALERI
AVAR: ROCCA
LECCE – PARMA Domenica 07/11 h. 14.00
GHERSINI
PERROTTI – PALERMO
IV: PASCARELLA
VAR: FOURNEAU
AVAR: LIBERTI
CROTONE – MONZA Domenica 07/11 h. 16.15
DI BELLO
BRESMES – DI MONTE
IV: COSTANZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARGANI
CITTADELLA – PISA Domenica 07/11 h. 20.30
MERAVIGLIA
RANGHETTI – PRENNA
IV: BURLANDO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: TEGONI
Commenti