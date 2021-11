Cosenza-Reggina:, i precedenti al Marulla: 20 anni fa l’ultima vittoria amaranto

Bilancio in perfetto equilibrio nei precedenti, in Serie B, tra Cosenza e Reggina, di fronte venerdì sera alle ore 20:30. Sono 8 i precedenti ufficiali in cadetteria al “Marulla”, con 2 vittorie per parte e 4 pareggi. L’ultimo successo amaranto in terra cosentina risale addirittura al 30 settembre 2001. In quell’occasione, gli uomini di Colomba riuscirono ad imporsi per 0-1 grazie alla rete realizzata nel secondo tempo dall’attaccante albanese Erjon Bogdani. L’ultimo incrocio tra le due compagini (terminato 2-2) risale invece alla scorsa stagione: i rossoblù riuscirono a rimontare il doppio svantaggio iniziale firmato Menéz-Folorunsho, accorciando le distanze con Trotta a ridosso dell’intervallo e riacciuffando il pareggio nel finale con il penalty trasformato da Carretta.

Di seguito i marcatori e i precedenti ufficiali tra Cosenza e Reggina:

1988/1989 SERIE B COSENZA – REGGINA 3-1 57′ Onorato, 61′ Padovano, 72′ aut. De Marco, 90′ Brogi

1989/1990 SERIE B COSENZA – REGGINA 0-0

1990/1991 SERIE B COSENZA – REGGINA 0-0

1995/1996 SERIE B COSENZA – REGGINA 2-0 59′ Tatti, 86′ C.Lucarelli

1996/1997 SERIE B COSENZA – REGGINA 0-0

1998/1999 SERIE B COSENZA – REGGINA 1-2 71’Possanzini (R), 88′ aut. Paschetta, 90′ Montalbano

2001/2002 SERIE B COSENZA – REGGINA 0-1 75′ Bogdani

2020/2021 SERIE B COSENZA – REGGINA 2-2 8′ Menez (R), 21′ Folorunsho , 39′ Trotta, 84′ Carretta (R)

SANTO ROMEO