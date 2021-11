Verso Cosenza-Reggina: torna Crisetig, probabili cambi sugli esterni

La Reggina deve dimenticare immediatamente la sconfitta interna contro il Cittadella: il derby di Cosenza chiama. Gli amaranto torneranno in campo già venerdì, al San Vito Marulla, contro i silani che tra le mura amiche viaggiano fortissimi (mai sconfitti). Aglietti ritroverà Lorenzo Crisetig, assente per squalifica nella gara contro i veneti, e calciatore fondamentale nell’economica del gioco amaranto. Il tecnico studia novità anche nel reparto esterni, con Rivas che dopo le ultime prove non convincenti potrebbe scivolare in panchina e Ricci pronto a vestirsi da titolare. Anche in attacco, la prova convincente fornita da Montalto potrebbe offrirgli una chance dal primo minuto. Rischia la panchina Menez.