Promozione B, classifica marcatori: un quartetto in vetta

Postorino, Spanò e Giglio approfittano del riposo forzato del Brancaleone per agganciare Rubertà in vetta

Disputate solo sei gare della settima giornata del Girone B di Promozione, rinviate Caraffa-Bagnarese e Brancaleone-San Gaetano. Nelle altre 6 partite si registra una sola doppietta, firmata da Nwankwo Obinna che porta al successo il Borgo Grecanico contro il temibile Capo Vaticano. Un gol a testa invece per Tonino Postorino del Ravagnese, Nico Spanò della Gioiese e Davide Giglio dello Sporting Catanzaro Lido: vittorie per le loro squadre e aggancio a Rubertà in vetta alla classifica marcatori.

CLASSIFICA MARCATORI

5 gol: Rubertà (Brancaleone), Spanò (Gioiese), Postorino (Ravagnese), Giglio (Sporting CZ Lido)

4 gol: Passafaro (Caraffa), Sanchez (Gioiese)

3 gol: Obinna (Borgo Grecanico), Commisso (Caraffa), F. Rombolà (Capo Vaticano), Vigoroso (Ravagnese), Laurendi (San Giorgio)

2 gol: G. Criaco, Gligora (Africo), Oliverio (Bagnarese), Romeo (Borgo Grecanico), Silvano (Caraffa), D’Agostino, Morabito (Archi), Soriano (Capo Vaticano), Tomasco (Gioiese), Galati (Melicucco), Laria, Sokona (Rombiolese), Monorchio (San Giorgio), Bellia, Mancuso (Sporting CZ Lido), Denaro (Vallata del Torbido)

1 gol: 60 calciatori

Autogol: 2