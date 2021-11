Il punto sulla Serie B: Parma in ripresa, stop per Benevento e Reggina

Apre l’undicesima giornata di Serie B la partita ai vertici tra Benevento e Brescia, con le rondinelle che espugnano il Ciro Vigorito grazie ad una rete nelle ultime battute di gioco di Matteo Tramoni, vittoria che permette alla squadra di Inzaghi di prendersi il secondo posto in classifica, scalzando proprio il Benevento. Continua il periodo di crisi del Crotone, che raccoglie la terza sconfitta consecutiva, questa volta in casa del Frosinone; inizialmente in vantaggio, i pitagorici hanno subito la rimonta dei ciociari, che grazie ad una rete in extremis dell’ex Salernitana Cicerelli si portano i tre punti a casa. Torna a vincere – dopo tre pareggi di fila – il Lecce, in casa contro il Cosenza, in rete il solito Massimo Coda (quinta marcatura stagionale). Vince e si porta in prossimità della zona play-off il Monza, i brianzoli si sono imposti di misura contro l’Alessandria, grazie ad una rete nelle prime battute di gioco di Andrea Colpani, nono giocatore in rete per questa stagione da parte dei biancorossi. Vittoria importante per il Cittadella, che espugna l’Oreste Granillo di Reggio Calabria per 1 a 0, i veneti hanno vinto grazie ad una rete del centrocampista Alessio Vita – alla prima marcatura stagionale – e una super performance del portiere Elhan Kastrati. Torna alla vittoria il Perugia, i grifoni si sono imposti in casa della SPAL per 2 a 1, gli umbri hanno vinto grazie alla terza marcatura stagionale di Manuel De Luca e alla prima rete in Italia dell’argentino Marcos Curado, per i biancazzurri in rete l’ex capitano del Lecce Mancosu, autore anche di un rigore sbagliato a metà della prima frazione di gioco. Seconda sconfitta di fila per la Ternana, che si fa superare tra le mura amiche del Libero Liberati dal Como, protagonista in negativo Alfredo Donnarumma, che sbaglia il secondo rigore consecutivo nel giro di pochi giorni. Registra la seconda vittoria consecutiva il Parma di Enzo Maresca, che ha superato al Tardini il Vicenza, vittoria importante per i ducali che si avvicinano alla zona play-off, al contrario, i biancorossi non si schiodano dalla penultima posizione in classifica. Ennesimo pareggio per il Pisa, i toscani non vanno oltre l’uno pari nel match casalingo contro l’Ascoli, mancando la vittoria per quarta giornata di fila; situazione analoga per i bianconeri, che non riescono ad ottenere i tre punti da sei partite, ma che tornano a casa con un punto prezioso ottenuto su un campo difficile. Chiude la giornata il pareggio tra Pordenone e Cremonese, ottenuto dai ramarri grazie ad una rete di Zammarini al 92’ che consente ai neroverdi di ottenere il terzo punto del campionato.

Santo Nicolò