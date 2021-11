Serie D – San Luca: si dimette il ds Condemi, risoluzione con 4 calciatori

Momento delicato in casa San Luca, che dopo il buon avvio di campionato, sta attraversando un momento negativo che ha fatto scivolare a metà classifica i giallorossi, reduci dall’ennesima sconfitta, maturata nel finale del match di Cava de’ Tirreni.

Già la scorsa settimana, la battuta d’arresto casalinga contro il Lamezia Terme aveva portato la società a rescindere il contratto con tre calciatori, lasciando intendere che altri provvedimenti simili avrebbero potuto essere attuati. Il passo falso contro la Cavese ha indotto il club a procedere nuovamente alla stessa maniera, portando alla risoluzione contrattuale con altri quattro calciatori: il difensore 2001 Davide Ferrante, i centrocampisti Mattia Cama, 2003, e Marco Condemi, ’95, e l’attaccante Stefan Nikolic, classe ’90.

Le novità di giornata in casa San Luca non si fermano qui, poiché si registrano anche le dimissioni da parte del Direttore Sportivo, Gianni Condemi. Una sorta di rivoluzione interna in una fase turbolenta che il club aspromontano proverà a stabilizzare, per ritrovare serenità e ricominciare a far punti.