Serie D – Nel posticipo la Gelbison espugna Paternò difendendo il primato

Nel posticipo della nona giornata di Serie D, successo per 2-0 della Gelbison in casa del Paternò, a segno al 35′ del primo tempo con Khoris e al 29′ della ripresa con Gagliardi. I tre punti ottenuti consentono alla formazione di Vallo della Lucania di difendere il primato solitario, che per ventiquattro ore era stato in condivisione con la Cavese.

Il riepilogo della nona giornata con risultati, classifica e prossimo turno.

SERIE D, GIRONE I – 9^ giornata (31/10/2021)

Cavese-San Luca 1-0

Città di Acireale-Biancavilla 2-2

Città di Sant’Agata-Licata 1-1

Cittanova-Castrovillari 2-0

FC Lamezia Terme-FC Messina 2-1

Paternò- Gelbison 0-2

Real Aversa-Portici 1-1

Rende-Troina 0-0

Sancataldese-Pol. Santa Maria del Cilento 1-2

Trapani-Giarre 0-0

Classifica

23 Gelbison

20 Cavese

19 FC Lamezia Terme

18 Acireale*

18 Real Aversa

17 Paternò*

14 Sant’Agata

14 Santa Maria

14 Portici

12 Cittanova*

12 Licata

12 San Luca

11 Trapani**

8 Rende

6 Castrovillari

5 FC Messina

5 Giarre

4 Biancavilla*

3 Sancataldese

1 Troina (-6)

*una partita in meno

**due partite in meno

Prossimo turno – 10^ giornata (07/11/2021)

Biancavilla-Città di Sant’Agata

Castrovillari-Città di Acireale

FC Messina-Sancataldese

Gelbison-Real Aversa

Giarre-Cittanova

Licata-Cavese

Pol. Santa Maria Cilento-Rende

Portici-Lamezia Terme

San Luca-Paternò

Troina-Trapani