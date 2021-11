Ultime News

Undicesima giornata di campionato al ”Granillo” di Reggio Calabria, dove a partire dalle ore 15:00 si affronteranno Reggina e Cittadella. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it. * Per...

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Cittadella, gara valida per l’undicesimo turno del campionato Serie BKT. Di seguito lo schieramento delle due squadre: Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek,...

Reggina

Alle 15 per l’undicesima giornata di serie B va in scena il match tra Reggina e Cittadella. Uomini di Gorini reduci da due sconfitte consecutive in campionato, mentre gli amaranto si presentano alla sfida del Granillo forti...