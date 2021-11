Reggina-Cittadella, le pagelle di Rnp: solito Cionek, Montalto ci prova

Il Cittadella continua a vincere al Granillo. Quinto successo in otto incontri per i veneti che battono la Reggina con il gol di Vita. Negli amaranto si salvano in pochi, sicuramente Cionek insieme a Montalto e Bianchi che con il loro ingresso scuoto la squadra. Le pagelle di RNP:

Turati 6,5: Subito reattivo su Branca, sicuro nelle uscite.

Loiacono 5,5: Inizialmente in difficoltà, soffre l’agilità dei calciatori veneti.

Cionek 6,5: Il migliore della retroguardia, sempre attento e muscolare.

Stavropoulos 5,5: Non bene in occasione del gol ospite, in velocità perde quasi tutti i duelli.

Di Chiara 5,5: Poca spinta e qualche imprecisione di troppo.

Rivas 5: Mai uno spunto, non pervenuto. (Dal 1’ st Ricci 5,5 Segnali di ripresa, ma gli si chiede di più)

Hetemaj 6: In mezzo porta la croce, unico a cercare il ragionamento.

Cortinovis 5,5: Fatica tanto in una posizione non sua e con il pressing asfissiante degli ospiti. (Dal 18’ st Bianchi 6,5: Mette subito intensità e cattiveria)

Bellomo 5,5: Questa volta è poco efficace, non prova la giocata. (Dal 18’ st Laribi 5: Kastrati gli ribatte la chance del pareggio).

Ménez 5,5: Sbaglia tanto ma è anche l’unico a provare la giocata nel primo tempo (Dal 1’ st Montalto 6,5: Lotta e si ricava le due migliori occasioni amaranto, respinte dal portiere avversario):

Galabinov 5: Questa volta manca l’appuntamento con la rete, anche nelle palle aeree è meno pronto del solito (dal 28’ Denis 6: Sfiora subito il pareggio).

Aglietti 5,5: Rischia con la scelta di Cortinovis e la squadra in mezzo soffre la maggiore corsa dei veneti. Nella ripresa, con i cambi, arriva vicino al pareggio, ma non basta.