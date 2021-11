Reggina-Cittadella 0-1, il tabellino della gara

Il Cittadella passa al Granillo. Di seguito, il tabellino della gara:

SERIE BKT, 11ª GIORNATA

REGGINA-CITTADELLA 0-1

Marcatori: 14′ Vita (C)

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas (46′ Ricci), Hetemaj, Cortinovis (63′ Bianchi), Bellomo (63′ Laribi); Ménez (46′ Montalto), Galabinov (73′ Denis). A disposizione: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Regini, Gavioli, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Mattioli, Benedetti (91′ Donnarumma); Vita (91′ Icardi), Pavan, Branca (72′ Mazzocco); Antonucci (63′ Cuppone); Okwonkwo (63′ Beretta), Baldini. A disposizione: Maniero, D’Urso, Frare, Ciriello, Tavernelli, Mastrantonio, Danzi. Allenatore: Gorini

Arbitro: Daniele Minelli di Varese. Assistenti: Stefano Liberti di Pisa e Marco Della Croce di Rimini. IV ufficiale: Alberto Ruben Arena. VAR: Marco Serra di Torino. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.

Note – Ammoniti: Antonucci (C), Branca (C), Loiacono (R), Ricci (C), Baldini (C), Benedetti (C), Di Chiara (R). d’angolo: 4-3. Recupero: 5’st.