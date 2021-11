Undicesima giornata di campionato al ”Granillo” di Reggio Calabria, dove a partire dalle ore 15:00 si affronteranno Reggina e Cittadella. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

REGGINA-CITTADELLA 0-1 (13′ Vita)



La Reggina sta crescendo, specie in proiezione offensiva

64′ Galabinov! Cross di Loiacono dalla destra e colpo di testa sul secondo palo dell’attaccante bulgaro, il quale trova la risposta di Kastrati

63′ SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Bianchi e

63′ Laribi, fuori Cortinovis e Bellomo

63′ DOPPIA SOSTITUZIONE CITTADELLA- Fuori Okwonkwo e Antonucci, dentro Beretta e Cuppone

61′ Montalto! Occasione Reggina su calcio d’angolo! Cross di Ricci e colpo di testa del centravanti di Erice, Kastrati respinge col piede e Benedetti allontana in corner.

58′ Antonucci! Vita riceve un lancio lungo e addomestica il pallone, poi serve l’arrivo di Antonucci la cui conclusione si spegne di poco al lato dal palo

55′ Ricci! Hetemaj libera al tiro l’esterno amaranto in area ma la sua conclusione viene murata dalla difesa ospite

54′ AMMONIZIONE REGGINA- Loiacono costretto a spendere un giallo per fermare la ripartenza di Baldini

49′ Bellomo si destreggia in dribbling a centrocampo e la Reggina si spinge in avanti: cross dalla destra di Ricci, ma pallone che si spegne sul fondo

Arriva il dato sugli spettatori totali: sono 6.292 i presenti al ”Granillo” quest’oggi, di cui 1.733 abbonati

47′ Brivido Reggina! Hetemaj perde palla, Baldini si accentra e va al tiro, bloccato da Turati

DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Ricci e Montalto, fuori Rivas e Ménez

SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO

Le squadre rientrano in campo

FINE PRIMO TEMPO! IL CITTADELLA VA A RIPOSO IN VANTAGGIO DI UNA RETE A ZERO, DECIDE VITA.

45′ Monumentale Cionek! Recupero provvidenziale in scivolata del difensore amaranto, il quale arpiona il pallone destinato ad Okwonkwo, che si sarebbe trovato a tu per tu con Turati

Gli amaranto faticano in fase di costruzione e concedono troppi spazi al Citta

Tanti errori da parte di Ménez in questo primo tempo

35′ Conclusione da fuori di Hetemaj, ma il tiro non impensierisce Kastrati che blocca facilmente

32′ Brivido per Turati! Baldini in area fa da sponda per Antonucci, il quale calcia indisturbato di prima intenzione ma spara alto

29′ La Reggina manca il colpo sotto porta! Bellomo premia la sovrapposizione di Di Chiara in area di rigore, quest’ultimo mette il pallone in mezzo per Galabinov che manca il colpo del pareggio. Il pallone arriva poi a Rivas sul secondo palo, il quale lo rimette in mezzo ma senza trovare l’impatto giusto da parte dei compagni

28′ AMMONIZIONE CITTADELLA- Branca ferma la ripartenza di Ménez, giallo inevitabile

22′ Branca ci prova con un tiro da fuori area, Turati blocca in due tempi

20′ Ménez tenta ancora di andare alla conclusione: questa volta il tiro è deviato e l’arbitro assegna il calcio d’angolo

17′ AMMONIZIONE CITTADELLA- Giallo all’indirizzo di Antonucci

15′ Reazione Reggina! Gli amaranto si catapultano subito in avanti e vanno al tiro con Ménez. Conclusione che si spegne al lato.

13′ Cittadella in vantaggio! Antonucci riceve un pallone tagliato sulla sinistra e lo mette in mezzo sul secondo palo per Vita, che appoggia facilmente in rete

10′ Grande risposta di Turati! Branca si ritrova il pallone tra i piedi e calcia in porta ma l’estremo difensore amaranto è reattivo e manda in corner

Al momento gli amaranto tentano di aggrapparsi alle qualità fisiche di Galabinov per provare a mantenere alto il baricentro

6′ Altro corner per gli ospiti, altro contrasto di Cionek su Okwonkwo

Si lotta molto in mezzo al campo: entrambe le squadre sono in cerca di uno spunto in zona offensiva

3′ L’ex Okwonkwo si guadagna un calcio d’angolo, avvio dai ritmi moderati

Inizia a farsi sentire il pubblico di casa, avvio caloroso da parte della Curva Sud

Gli amaranto attaccheranno sotto la curva sud, mentre la squadra di Gorini ospiti sotto al settore ospiti

PARTITI! E’ INIZIATA REGGINA-CITTADELLA

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo

Terminato il riscaldamento, le due squadre si apprestano a rientrare negli spogliatoi

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Hetemaj, Cortinovis, Bellomo; Ménez, Galabinov. A disposizione: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Regini, Bianchi, Gavioli, Laribi, Ricci, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Mattioli, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini. A disposizione: Maniero, Cuppone, Mazzocco, D’Urso, Beretta, Frare, Donnarumma, Ciriello, Tavernelli, Icardi, Mastrantonio, Danzi. Allenatore: Gorini

Arbitro: Daniele Minelli di Varese. Assistenti: Stefano Liberti di Pisa e Marco Della Croce di Rimini. IV ufficiale: Alberto Ruben Arena. VAR: Marco Serra di Torino. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.