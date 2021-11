Ultime News

Nel posticipo della nona giornata di Serie D, successo per 2-0 della Gelbison in casa del Paternò, a segno al 35′ del primo tempo con Khoris e al 29′ della ripresa con Gagliardi. I tre punti ottenuti consentono alla...

Momento delicato in casa San Luca, che dopo il buon avvio di campionato, sta attraversando un momento negativo che ha fatto scivolare a metà classifica i giallorossi, reduci dall’ennesima sconfitta, maturata nel finale del...

Il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini, espulso al Granillo, commenta così la vittoria esterna dei suoi contro la Reggina. “Questa vittoria può rappresentare una svolta per il nostro campionato. Serviva una prova di grande...

Reggina

Il Cittadella continua a vincere al Granillo. Quinto successo in otto incontri per i veneti che battono la Reggina con il gol di Vita. Negli amaranto si salvano in pochi, sicuramente Cionek insieme a Montalto e Bianchi che con il...