Top&Flop di Reggina-Cittadella: Kastrati MVP del match, Rivas impalpabile

Termina 0-1 il match tra Reggina e Cittadella. Gli amaranto giocano un ottimo secondo tempo ma non riescono a trovare la via del pareggio malgrado le tante occasioni create. Gli ospiti invece nella ripresa si limitano a difendere il goal realizzato da Vita nella prima frazione e tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP:

Kastrati – Prestazione da incorniciare quella dell’estremo difensore albanese, di gran lunga il migliore in campo. Sempre attento ed impeccabile, Kastrati tiene in piedi i suoi con una serie di interventi da cineteca, soprattutto nel finale di gara: il portiere granata neutralizza la rasoiata diagonale del Tanque e al 91esimo si oppone in successione prima a Montalto e poi a Laribi, salvando il risultato.

Montalto – Unica nota positiva dell’attacco amaranto oggi. Il numero 30 amaranto entra al posto di uno spento Jeremy Menéz, rivitalizzando di fatto la manovra offensiva della Reggina. Montalto sfiora il goal, mette in campo grinta e muscoli e dialoga bene con i compagni, ma questo non basta per recuperare lo svantaggio.

FLOP:

Rivas – Continua il momento no dell’esterno amaranto, ormai lontano parente del Rivas determinante di inizio stagione. Prestazione con più ombre che luci per l’honduregno, che si propone in fase offensiva in maniera discontinua e non riesce a incidere come vorrebbe. Aglietti lo sostituisce per scelta tecnica dopo il primo tempo.

Ricci – Aglietti lo schiera al posto di Rigoberto Rivas nel secondo tempo per dare velocità e imprevedibilità alla manovra, ma la scelta del tecnico amaranto non si rivela azzeccata. Tanta corsa per l’ex Monza, ma poca sostanza e soprattutto poca lucidità nei cross indirizzati verso l’area di rigore, il più delle volte mai pericolosi e di facile lettura per la retroguardia del Cittadella.

SANTO ROMEO