Verso Reggina-Cittadella, Aglietti: “Serve altra prestazione importante”. E sul sostituto di Crisetig…

La Reggina torna in campo domani al Granillo contro il Cittadella. Il tecnico degli amaranto Alfredo Aglietti non si fidano dello stato di forma dei veneti e avverte i suoi in conferenza.

L’avversario – “È una squadra che conosce il campionato, è molto pericoloso e sa come uscire da questi momenti difficili”.

L’atteggiamento – “Non bisogna perdere fiducia nei momenti difficili ed avere equilibrio nei momenti felici. Domani dobbiamo fare un’altra prestazione importante, la squadra sta bene e c’è fiducia. Farò qualche cambio ma niente stravolgimenti”.

Il sostituto di Crisetig – “In mezzo c’è bisogno di quantità e qualità, abbiamo altri calciatori che possono giocare lì, che hanno qualità e magari hanno fatto poco quel ruolo. Potrebbe essere Bellomo in una posizione diversa, potrebbe essere Cortinovis in una posizione che può fare”.

Buone notizie per Rivas e Adjapong che dovrebbero essere tra i convocati.