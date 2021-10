Reggina U17, pesante ko a Perugia

Ultime News

Va al Crotone il derby di categoria odierno contro la Reggina, valido per la 7^ giornata del campionato U16. Di seguito, il tabellino della gara pubblicato dalla Reggina 1914: UNDER 16 SERIE A E B GIRONE D, 5ª GIORNATA...

Rientra Pavan dopo la squalifica, si ferma per un turno Cassandro, sempre indisponibile Tounkara. Di seguito, i 23 convocati da mister Gorini per Reggina-Cittadella: PORTIERI 36 KASTRATI Elhan 77 MANIERO Luca DIFENSORI 2...

I ragazzi di mister Zito cedono il passo ai pari età del Perugia che infligge cinque reti agli amaranto. Di seguito il tabellino della gara pubblicato dalla Reggina 1914: UNDER 17 SERIE A E B, 7ª GIORNATA PERUGIA-REGGINA 5-1...

Sono 7 i precedenti ufficiali tra Reggina e Cittadella giocati al “Granillo”, tutti disputati in serie B. La prima e unica vittoria amaranto risale alla stagione 2001/2002, data del primo confronto in assoluto tra le...

La Reggina torna in campo domani al Granillo contro il Cittadella. Il tecnico degli amaranto Alfredo Aglietti non si fidano dello stato di forma dei veneti e avverte i suoi in conferenza. L’avversario – “È una...