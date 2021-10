Reggina U16, il Crotone passa al Sant’Agata

Va al Crotone il derby di categoria odierno contro la Reggina, valido per la 7^ giornata del campionato U16. Di seguito, il tabellino della gara pubblicato dalla Reggina 1914:

UNDER 16 SERIE A E B GIRONE D, 5ª GIORNATA

REGGINA-CROTONE 0-2

Marcatori: 47′ Le Pera, 72′ Ambrogio.

Reggina: Lagonigro, Marcianò, Bombaci, Simonetta, Girasole (66′ Curulla), Morra, Cracchiolo (80′ Villari), Briganti (63′ Costa), Casile, Gatto (41′ Pagni), Pumo (80′ Calabrese). A disposizione: De Gaetano, Marte, Squillace, Giampaolo. Allenatore: Assumma.

Crotone: Martino, Demarco, Le Pera, Cacia (57′ Marrone), Milano, Galardo, Tropea, De Gennaro, Ambrogio (78′ Callipo), Calabro, Greco (76′ Geremicca). A disposizione: Segreti, Mancina, Elia, Devona, Lorenzano, Verardi. Allenatore: Laratta.

Arbitro: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria (Sergio Maria Cotroneo di Reggio Calabria e Aurora Morabito di Reggio Calabria).

Note – Ammoniti: Lagonigro (R), Cacia (C), Ambrogio (C), Calabro (C). Espulso: Marrone (C). Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 2’pt; 4’st.