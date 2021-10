Reggina-Cittadella, la probabile formazione granata: torna Pavan, Okwonkwo in attacco

A caccia del riscatto. Reduce da due sconfitte consecutive, il Cittadella di mister Gorini arriva a Reggio Calabria con la fame di vittoria di chi vuol invertire il trend e risalire la classifica. Il tecnico granata recupera Pavan dalla squalifica ma, a causa della stessa, perde Cassandro. Oltre quest’ultimo, l’unico indisponibile resta Tounkara.

Consueto 4-3-1-2 per la trasferta calabrese dei veneti, i quali dovrebbero schierarsi con Perticone e Donnarumma alle estremità della linea difensiva, con Frare e Adorni in mezzo. In mezzo al campo, come detto, torna Pavan che dovrebbe far coppia con Branca e Mazzocco. In avanti è ballottaggio Beretta-Baldini, mentre non sembra essere in discussione la presenza dell’ex Okwonkwo.

LA PROBABILE FORMAZIONE GRANATA

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Frare, Adorni, Donnarumma; Mazzocco, Pavan, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Beretta. All. Gorini

BALLOTTAGGIO: Beretta-Baldini 55-45%

SQUALIFICATI: Cassandro

INDISPONIBILI: Tounkara