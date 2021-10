Reggina-Cittadella, la probabile formazione amaranto: Aglietti pensa al sostituto di Crisetig

Chiudere la settimana con altri tre punti. E’ il desiderio espresso da mister Alfredo Aglietti, forte di tre successi consecutivi ma consapevole che la priorità è quella di restare coi piedi per terra. Servirà tanto equilibrio ed una grande prestazione per dare continuità ad una scia di risultati positivi che nel giro di qualche settimana hanno catapultato gli amaranto al terzo posto in classifica.

Per la sfida di domani, mister Aglietti recupera Adjapong ma dovrà fare a meno dello squalificato Crisetig (assente anche l’infortunato Ejjaki). Possibile 4-4-2 per i calabresi, i quali dovrebbero sopperire all’assenza di Crisetig con il duo Bianchi-Hetemaj. Da non sottovalutare, però, una possibile di presenza di uno tra Bellomo e Cortinovis in mezzo al campo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Hetemaj, Bellomo; Ménez, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Loiacono-Lakicevic 60-40%

SQUALIFICATI: Crisetig

INDISPONIBILI: Ejjaki