Reggina-Cittadella, lo scorso anno la prima di Baroni con sconfitta

In rimonta vittoria dei veneti

Nella scorsa stagione Reggina-Cittadella segnò il debutto di Marco Baroni sulla panchina amaranto dopo l’esonero di Mimmo Toscano. La sfida venne vinta dai veneti in rimonta per 3 a 1 al Granillo: dopo il vantaggio di Liotti, la squadra ospite riuscì a ribaltare il punteggio con Tsadjout, Proia Branca. Dei tre giocatori andati in rete solo l’ultimo milita ancora nel Cittadella.