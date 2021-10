Dilettanti, gli anticipi: vincono Ravagnese, San Giorgio, Borgo e Siderno

PROMOZIONE, GIRONE B – Altro successo casalingo di misura per il San Giorgio, che grazie alla seconda firma stagionale di Monorchio batte l’Africo e aggancia provvisoriamente al secondo posto Gioiese, Brancaleone e Caraffa. Dopo tre sconfitte di fila, il Ravagnese torna al successo espugnando il campo della Rombiolese, a segno Tringali e Postorino, Sokona accorcia le distanza ma il match si chiude sul 2-1 per i biancoazzurri. Vittoria dal sapore di alta classifica anche per il Borgo Grecanico, capace di piegare il forte Capo Vaticano per 2-1: la doppietta di Obinna mette il match in discesa, Rombolà accorcia le distanza ma i tre punti sono della formazione di Cormaci.

PRIMA CATEGORIA, GIRONE D – Dopo l’inattesa sconfitta di una settimana fa, arriva la reazione sul campo da parte del Siderno che espugna per 5-2 il campo del Santa Cristina: ionici a segno con Stefano, un’autorete vale il raddoppio, poi è il turno di Antonio Commisso e, in avvio di ripresa, di Andrea Pasqualino; i locali accorciano con Gangemi e Tedesco su rigore, infine arriva la cinquina sidernese ad opera di Luigi Romeo. Altri cinque gol li realizza il Bianco, che trascinato dai gol di Scarfone e Romeo travolge per 5-0 il Catona. Sospesa Ardore-Deliese con gli ospiti avanti 1-0 grazie al gol su rigore di Antonio Carbone.

SECONDA CATEGORIA, GIRONE E – Partito il torneo di Seconda Categoria con due anticipi: il Reggio Gallina parte comincia con il piede giusto espugnando il campo di Varapodio per 1-0; successo casalingo per la Sangiorgese contro il Benestare per 2-0.