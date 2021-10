Cittadella, Baldini: “Vogliamo rifarci, non vediamo l’ora di giocare con la Reggina”

Il suo gol su rigore segnato a Buffon non è bastato per impedire la sconfitta al Cittadella contro il Parma. In una intervista a Il Mattino Padova, l’attaccante del “Citta”, Enrico Baldini, parla del momento della sua squadra: “Tendiamo a farci condizionare troppo dai momenti, e se vuoi disputare un campionato di vertice questo non deve succedere. Questi momenti capitano e occorre cercare di invertire la rotta, perché può succedere di andar sotto e, quando accade, non bisogna darsi la zappa sui piedi. Bisogna trovare la forza di reagire e tornare a fare quello che sappiamo. Io tornerei in campo subito. Parlo anche per la squadra: vogliamo rifarci e non vediamo l’ora di giocare con la Reggina” ha detto Baldini a Il Mattino.