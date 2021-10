Reggina verso il Cittadella: Crisetig squalificato, le soluzioni di Aglietti

Con l’ammonizione rimediata ieri a Perugia, per Lorenzo Crisetig scatterà la squalifica. Il centrocampista amaranto era infatti in diffida. Assenza pesante per Aglietti, visto il ruolo nevralgico del calciatore friulano nel gioco della Reggina e anche la sua presenza costante in campo. Le opzioni non mancano per sostituirlo: si potrebbe schierare una mediana più muscolosa con la coppia Hetemaj -Bianchi, oppure consegnare una chance al giovane Gavioli, ancora mai utilizzato. Il tecnico Aglietti, inoltre, più volte ha sottolineato l’idea di voler provare Cortinovis in quella posizione, anche se è difficile azzardare questa scelta con poco tempo per preparare la sfida di lunedì contro il Cittadella