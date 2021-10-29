Reggina-Cittadella: designato l’arbitro Minelli

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare dell’11a giornata della Serie BKT 2021/2022.
BENEVENTO – BRESCIA h. 12.30
GIACOMELLI
BINDONI – LAUDATO
IV: VERGARO
VAR: GHERSINI
AVAR: MUTO
FROSINONE – CROTONE h. 15.00
ABBATTISTA
MELI – FONTEMURATO
IV: TARICONE
VAR: DOVERI
AVAR: ROSSI C.
LECCE – COSENZA h. 15.00
SANTORO
MORO – YOSHIKAWA
IV: PEZZOPANE
VAR: NASCA
AVAR: RASPOLLINI
MONZA – ALESSANDRIA h. 15.00
GARIGLIO
PAGNOTTA – CECCON
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: FIORE
REGGINA – CITTADELLA h. 15.00
MINELLI
LIBERTI – DELLA CROCE
IV: ARENA
VAR: SERRA
AVAR: DEI GIUDICI
SPAL – PERUGIA h. 15.00
ZUFFERLI
PAGLIARDINI – D’ASCANIO
IV: CALDERA
VAR: DIONISI
AVAR: PRENNA
TERNANA – COMO h. 15.00
ABISSO
SACCENTI – VIGILE
IV: CANCI
VAR: DI MARTINO
AVAR: ROSSI L.
PARMA – LR VICENZA h. 18.00
BARONI
BACCINI – SCHIRRU
IV: DIOP
VAR: CHIFFI
AVAR: MASTRODONATO
PISA – ASCOLI h. 18.00
MARCENARO
TOLFO – VONO
IV: GAUZOLINO
VAR: RAPUANO
AVAR: AFFATATO
PORDENONE – CREMONESE h. 18.00
MAGGIONI
BERCIGLI – BERTI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: COLAROSSI
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