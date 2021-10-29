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Reggina-Cittadella: designato l’arbitro Minelli

Reggina-Cittadella: designato l’arbitro Minelli
Reggina
29/10/2021 15:18 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Gara in programma lunedì al Granillo

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare dell’11a giornata della Serie BKT 2021/2022.

 

BENEVENTO – BRESCIA h. 12.30
GIACOMELLI
BINDONI – LAUDATO
IV: VERGARO
VAR: GHERSINI
AVAR: MUTO

FROSINONE – CROTONE h. 15.00
ABBATTISTA
MELI – FONTEMURATO
IV: TARICONE
VAR: DOVERI
AVAR: ROSSI C.

LECCE – COSENZA h. 15.00
SANTORO
MORO – YOSHIKAWA
IV: PEZZOPANE
VAR: NASCA
AVAR: RASPOLLINI

MONZA – ALESSANDRIA h. 15.00
GARIGLIO
PAGNOTTA – CECCON
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: FIORE

REGGINA – CITTADELLA h. 15.00
MINELLI
LIBERTI – DELLA CROCE
IV: ARENA
VAR: SERRA
AVAR: DEI GIUDICI

SPAL – PERUGIA h. 15.00
ZUFFERLI
PAGLIARDINI – D’ASCANIO
IV: CALDERA
VAR: DIONISI
AVAR: PRENNA

TERNANA – COMO h. 15.00

ABISSO
SACCENTI – VIGILE
IV: CANCI
VAR: DI MARTINO
AVAR: ROSSI L.

PARMA – LR VICENZA h. 18.00
BARONI
BACCINI – SCHIRRU
IV: DIOP
VAR: CHIFFI
AVAR: MASTRODONATO

PISA – ASCOLI h. 18.00
MARCENARO
TOLFO – VONO
IV: GAUZOLINO
VAR: RAPUANO
AVAR: AFFATATO

PORDENONE – CREMONESE h. 18.00
MAGGIONI
BERCIGLI – BERTI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: COLAROSSI

 

Redazione ReggioNelPallone.it
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Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

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