Il punto sulla Serie B: torna ai tre punti il Parma, la Cremonese acciuffa il Pisa

Decima giornata di Serie B inaugurata dalla partita tra Cosenza e Ternana, finita con una vittoria importantissima per i lupi, la squadra calabrese è passata in duplice vantaggio dopo appena dieci minuti ed è riuscita a mantenere il risultato per tutta la partita. Nell’anticipo del venerdì il Monza non è riuscito ad andare oltre il pari contro il Vicenza, dopo aver ottenuto la vittoria contro il Cittadella, la squadra brianzola non si è riuscita a ripetere, restando inchiodata a metà classifica. Pareggiano anche Brescia e Lecce, con le rondinelle che agguantano il pari nelle ultime battute della partita, la squadra di Baroni, non vince da tre giornate. Torna a vincere dopo quasi un mese la SPAL, i ferraresi si sono imposti in casa dell’Ascoli per 1-0, rilanciandosi in classifica e condannando i bianconeri ad uscire dalla zona play-off. Pareggiano anche Alessandria e Frosinone, i ciociari riescono a prendere un punto grazie alla rete di Charpentier al 97’, rete che permette alla squadra laziale di restare in zona play-off. Vittoria importante per la Reggina, che espugna il Renato Curi di Perugia per 0-2, la squadra amaranto ottiene il terzo posto in classifica e conferma l’ottimo periodo di forma che la squadra di Aglietti sta attraversando. Ottiene tre punti fuori casa anche il Benevento, che batte il Crotone in terra calabra, i pitagorici stanno attraversando un periodo di crisi: caduti in piena zona retrocessione, hanno ottenuto solo una vittoria negli ultimi due mesi. Modesto vicino all’esonero. Il Pisa perde altri punti in extremis, la squadra toscana si è fatto riprendere dalla Cremonese al 93’, grazie ad una rete di Ciofani. Continua il momento di forma del Como, che si impone di misura sul Pordenone, i ramarri restano ultimi in classifica a quota 2 punti. Chiude la giornata il Parma, autore di una grande partita contro il Cittadella, sugli scudi il solito Franco Vazquez – autore dell’ennesima rete – e Gigi Buffon, che riesce a parare il suo primo rigore stagionale.

