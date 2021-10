Classifica marcatori serie B: Galabinov raggiunge la vetta

Ultime News

Decima giornata di Serie B inaugurata dalla partita tra Cosenza e Ternana, finita con una vittoria importantissima per i lupi, la squadra calabrese è passata in duplice vantaggio dopo appena dieci minuti ed è riuscita a...

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare dell’11a giornata della Serie BKT 2021/2022. BENEVENTO – BRESCIA h. 12.30 GIACOMELLI BINDONI – LAUDATO IV: VERGARO VAR: GHERSINI AVAR: MUTO FROSINONE –...

Reggina

Con l’ammonizione rimediata ieri a Perugia, per Lorenzo Crisetig scatterà la squalifica. Il centrocampista amaranto era infatti in diffida. Assenza pesante per Aglietti, visto il ruolo nevralgico del calciatore friulano...