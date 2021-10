Serie D, San Luca e Lamezia Terme annunciano calciatori in uscita

Quando siamo quasi giunti a metà del girone di andata del campionato di Serie D, per San Luca e Lamezia Terme è arrivato il momento di sfoltire gli organici, seppur per motivi differenti.

In casa San Luca, la delusione per i recenti risultati ha indotto la società ad operare dei tagli all’organico di mister Ignoffo. Rescissione del contratto dunque per tre calciatori: il difensore classe ’97 Layousse Diallo e i centrocampisti Emanuel Manno, classe ’99, e Saverio Staropoli, classe 2003.

Doppia cessione invece per il Lamezia Terme, il quale ha salutato per motivi familiari Mohamed Laaribi, trasferitosi al nord e approdato nelle fila del Novara, e il portiere classe 2003 Samuel Martino, passato in prestito alla Matese, formazione campana militante nel Girone F di Serie D. Già la scorsa settimana il club lametino aveva annunciato la partenza di altri cinque calciatori: Roberto Ferrara, Antonio Fois, Ettore Mazzeo, Vittorio Nocerino e Nicola Russo.