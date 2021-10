Reggina, Aglietti: “Vittoria importante in un campo difficile. Bellomo superlativo, se lo merita”

La Reggina espugna il “Renato Curi” di Perugia grazie alle reti di Galabinov e Bellomo nel primo tempo. Al termine del match, l’allenatore degli amaranto Alfredo Aglietti ha commentato così in conferenza stampa la vittoria della sua squadra:

PRESTAZIONE – “Sapevamo che sarebbe stato difficile fare risultato qui a Perugia. E’ stata una prova importante, contro una squadra in ottima forma. Quella di oggi è stata una grande prova di maturità della squadra, ho chiesto ai ragazzi di essere cinici perché il Perugia non concede moltissimo e lo abbiamo fatto bene, poi nel secondo abbiamo gestito alla grande il risultato.”

CLASSIFICA – “Non la guardo la classifica, dopo 10 partite, anche se è chiaro che vincere fa sempre piacere. La Serie B è un campionato tutt’altro che facile e ci sono almeno 7-8 squadre attrezzate meglio di noi. Arriveranno tempi più difficili, per adesso dobbiamo solamente continuare a lavorare.”

BELLOMO – “Quando sono arrivato a Reggio era sul piede di partenza, gli ho chiesto cosa voleva e gli ho detto che gli avrei dato una possibilità se avesse fatto parlare il campo. Se lo merita, si è messo in discussione e non era facile. Il giocatore e le qualità tecniche del giocatore non si discutono”.

PARTITA DEI SINGOLI – “Ammonizione da diffidato per Crisetig? Per lo meno si riposerà. Magari nelle rotazioni pensavo di tenerlo fuori contro il Cittadella, adesso deve starci per forza. Rivas ha avuto un problemino muscolare, vediamo cosa ha, è uscito per questo”.