Perugia-Reggina, le formazioni ufficiali: Turati in porta, Laribi titolare

Al Renato Curi si sfidano Perugia e Reggina per il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del campionato di serie B. Queste le formazioni ufficiali scelte da Alvini e Aglietti: Perugia (3-4-1-2): Chichizola;...

La Reggina non segna a Perugia da dieci anni. Nelle statistiche pubblicate dal sito della Lega B, si legge infatti che, “da 239’ calabresi senza reti in Umbria: ultima firmata Zanchetta al 31’ del match Perugia-Reggina...

Quando siamo quasi giunti a metà del girone di andata del campionato di Serie D, per San Luca e Lamezia Terme è arrivato il momento di sfoltire gli organici, seppur per motivi differenti. In casa San Luca, la delusione per i...