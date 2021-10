La gara tra Perugia e Reggina , sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone di Pescara. Il fischietto abruzzese ha un solo precedente con la Reggina, nella stagione 2018/2019 in serie C, amaranto sconfitti a Catania per 1 a 0. Con gli umbri sono invece tre i precedenti, bilancio di due vittorie e una sconfitta.

Ultime News

Dilettanti Serie D, San Luca e Lamezia Terme annunciano calciatori in uscita 28/10/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Quando siamo quasi giunti a metà del girone di andata del campionato di Serie D, per San Luca e Lamezia Terme è arrivato il momento di sfoltire gli organici, seppur per motivi differenti. In casa San Luca, la delusione per i...