Perugia-Reggina 0-2, le pagelle amaranto: Galabinov non si ferma più, l’urlo di Bellomo

La Reggina batte a domicilio il Perugia di Alvini e vola a quota 19 punti in classifica. Le reti di Galabinov e Bellomo consentono agli amaranto di portare a casa i tre punti al termine di una prestazione di gruppo di altissimo livello. Di seguito, le pagelle di RNP:

Turati 7: si prende qualche rischio in alcuni disimpegni, pur trasmettendo la sicurezza di avere tutto sotto controllo. Pochi interventi, personalità importante e secondo clean sheet per lui.

Loiacono 7: lottatore. Cuore e grinta per il capitano amaranto, autore di un’altra gara sopra le righe. Dalle sue parti sfondare è molto difficile, se la cava anche quando c’è da avanzare di qualche metro. Dall’84’ Lakicevic s.v.

Cionek 7: insuperabile. Alza il muro e, insieme al compagno di reparto, concede le briciole all’attacco perugino. Non tira mai indietro la gamba ed esce spesso vittorioso e palla al piede.

Stavropoulos 7: monumentale. Annulla i diretti avversari e risponde sempre presente nel gioco aereo, senza mai tirarsi indietro.

Di Chiara 7: sprinta, si sovrappone, difende. E’ oramai una certezza e lo sta dimostrando di partita in partita.

Bianchi 7: combatte in mezzo al campo e ci mette una pezza nelle situazioni più rognose. Non dà mai l’impressione di andare in difficoltà e conduce una gara molto positiva, apportando, come al solito, sostanza ed equilibrio.

Crisetig 7: detta i tempi ed ha sempre la soluzione a portata di mano. Altra prestazione di altissimo livello, macchiata soltanto dall’ammonizione che, in quanto diffidato, gli costerà la squalifica.

Laribi 7: sfodera una prestazione di grande sacrificio e gioca ad altissima intensità contro l’ex tecnico Alvini. Fa avanti e indietro, recupera palloni e si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Dal 64′ Ricci 6: ha l’opportunità di calciare a rete ma viene fermato dalla difesa biancorossa. Andamento regolare per l’esterno amaranto.

Bellomo 8: l’urlo liberatorio dopo il goal è la testimonianza di quanto stesse cercando una rete che mancava, esattamente, dal 27 dicembre scorso, proprio contro una squadra di Alvini (la Reggiana). Timbra anche l’assist per la rete di Galabinov e fornisce una prestazione perfetta. Dal 71′ Hetemaj 6: ringhia sugli avversari a protezione di una difesa già ben solida e del risultato

Rivas 6: tanta corsa, poca concretezza. L’honduregno si destreggia ma non riesce ad incidere. Dal 46′ Cortinovis 6,5: il suo ingresso è un’iniezione di freschezza. Tecnico, dinamico e prezioso quando c’è da prendersi qualche fallo per far scorrere il tempo…

Galabinov 7,5: dopo i 100, fa 101. Gala-goal segna ancora e lo fa dopo 28 minuti di gioco dall’ultima volta. Il suo colpo di testa non lascia scampo a Chichizola e le sue grandi doti fisiche gli consentono di uscire sempre vincitore dai duelli con gli avversari. Dall’84’ Montalto s.v.

Aglietti 7,5: terza vittoria consecutiva per una Reggina perfetta per interpretazione della gara, intensità di gioco e fame di voler portare il risultato a casa. Solida in difesa e letale in zona offensiva, la squadra di Aglietti vince, convince e si porta a 19 punti in classifica.